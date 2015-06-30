"Нафтогаз" призупиняє закупівлю газу в "Газпрому" з 1 липня до узгодження умов постачання - заява

Про це УНІАН повідомили в прес-службі української газової компанії.

«Транспортування газу територією України для європейських клієнтів «Газпрому» продовжуватиметься в повному обсязі згідно з контрактними умовами», - запевнили «Нафтогазі».

В компанії пояснили, що важливою умовою відновлення закупівлі російського газу є узгодження тимчасової позиції щодо спірних пунктів контракту між «Нафтогазом» та «Газпромом» на термін щонайменше до завершення 1 кварталу 2016 року.

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«Домовленості мають бути викладені та закріплені у такий спосіб, що надасть кожній зі сторін впевненість у їхньому виконанні. Питання остаточних розрахунків між «Нафтогазом» та «Газпромом» буде вирішено в ході арбітражного розгляду стосовно контракту на поставку газу в Арбітражному інституті Стокгольма», - йдеться у повідомленні.

«Аби уникнути небажаноі ескалації в газовому спорі та запобігти ризику перебоїв з постачанням газу європейським споживачам в зимовий період, українська та європейська сторони запропонували російській стороні узгодити таке тимчасове рішення. На жаль, російська сторона наразі не підтримала цю пропозицію та відмовилася від підписання тристороннього урядового протоколу», - наголосили в компанії.

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Нафтогаз сподівається, що за сприяння Єврокомісії сторони найближчим часом дійдуть згоди щодо прийнятних умов постачання газу з РФ для України.

«Нафтогаз» готовий взяти участь в тристоронніх переговорах з цього питання в будь-який час, погоджений трьома сторонами», - запевнили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія не досягли домовленостей щодо газових питань, Європейська Комісія продовжить пошук виходу з тим, щоб тристоронні переговори могли бути продовжені.