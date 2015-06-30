Новак: Росія продовжить постачати газ на окуповану територію Донбасу

Про це сказав Новак у вівторок, 30 червня, після завершення тристоронніх газових переговорів у Відні, повідомляє Радіо Свобода.

"Ті поставки, які з лютого здійснюються, і далі будуть здійснюватися. Ми постачаємо паливо, це входить у загальний обсяг за контрактом", – зазначив російський міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія не досягли домовленостей щодо газових питань, Європейська Комісія продовжить пошук виходу з тим, щоб тристоронні переговори могли бути продовжені.

Разом з тим, НАК «Нафтогаз України» припиняє закупівлю газу в ВАТ «Газпром», оскільки 30 червня завершується термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшого постачання російського газу в Україну не були узгоджені сьогодні під час тристоронніх переговорів в Відні.