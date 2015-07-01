Новак: Росія здивована бажанням України отримати знижку на газ у розмірі 30%

Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками тристоронніх переговорів по газу, пише ТАСС.

"Це абсолютно конкурентоздатна ринкова ціна в розмірі $247, тому ми дуже здивовані, що Україна хотіла набагато нижче ціну - це не відповідає сьогоднішній ринковій кон'юнктурі", - сказав міністр.

Новак підкреслив, що Росія здивована позицією України та її бажанням отримати знижку в розмірі 30% від контрактної ціни. Знижка на IV квартал 2015 року, за його словами, буде розглянуто урядом окремо.

Читайте такожНовак: Росія продовжить поставляти газ на окуповану територію Донбасу

ЄК може надати допомогу Україні в обсязі $2,5-3 млрд, повідомив російський міністр. "Єврокомісаром називалися сьогодні такі цифри як $1,6 млрд, $600 млн з ЄБРР, ще МВФ розглядає можливість виділення коштів. Загальний обсяг - близько $2,5-3 млрд", - сказав він.

Необхідність у тристоронньому протоколі по газу немає, вважає глава Міненерго РФ. За його словами, Росія створила всі необхідні умови для закачування газу в українські ПСГ. Україна повинна закачати в ПСГ ще 7 млрд кубометрів газу, повідомив Новак. В рамках поточної зустрічі не планувалося підписання жодних документів, зазначив міністр.

Читайте такожВ українських сховищах вже майже 12 мільярдів кубів газу

Він сказав, що на сьогоднішній день є діючі контракти на транзит і на поставку газу в Україну. У відповідністі до контракту "Нафтогазу" і "Газпрому", уряд має можливість надання знижки для України, зазначив Новак. "Додатково відображати в протоколі ці умови немає необхідності", - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія не досягли домовленостей щодо газових питань, Європейська Комісія продовжить пошук виходу з тим, щоб тристоронні переговори могли бути продовжені.

Разом з тим, НАК «Нафтогаз України» припиняє закупівлю газу у ВАТ «Газпром», так як 30 червня завершується термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальших поставок російського газу в Україну не були узгоджені сьогодні під час тристоронніх переговорів у Відні.