Крименерго: електропостачання в окупованому Криму здійснюється у штатному режимі

Про це повідомляє ТАСС.

"Всі елементи енергосистеми в Криму працюють у звичайному режимі. Інформації про обмеження поставок електроенергії з території України не надходило", - повідомив диспетчер.

Раніше, 30 червня, прес-служба Міненерго Росії розповсюдила повідомлення, згідно з яким компанія "Укренерго" сповістила про плановане припинення постачань електроенергії в окупований Крим з 00:00 1 липня. Крім того, подібне попередження від Об'єднаних електричних мереж України отримали напередодні окупаційна влада Севастополя.

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"30 червня 2015 року в 17-39 з боку НЕК «Укренерго» надійшло сповіщення про скорочення з 00-00 1 липня погодинного планового графіка сальдо-перетікання «ОЕС України – Крим» до 0 МВт", - йшлося в повідомленні російського Міненерго.

У російському відомстві також повідомили, що ситуація з енергопостачанням так званого "Кримського федерального округу" перебуває на особливому контролі Міненерго РФ і урядової комісії із забезпечення безпеки електропостачання.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму з 1 липня вартість електроенергії для населення підвищиться на 15%. Зростуть також і тарифи на електроенергію для юридичних осіб.