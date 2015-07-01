Анонсованого російською владою відключення Криму від електропостачання не відбулося

У соціальних мережах жителі Криму також не підтверджують відключення електрики, повідомляє Радіо Свобода.

Уночі повідомлялося, що енергопостачання Криму здійснюється в звичайному режимі.

Раніше російське міністерство енергетики на своєму сайті стверджувало, що отримало з України повідомлення про припинення з 1 липня постачання електроенергії до Криму.

Читайте такожВ окупованому Криму з 1 липня знову подорожчає електроенергія«30 червня 2015 року о 17:39 з боку Національної енергетичної компанії «Укренерго» надійшло сповіщення про скорочення з 00:00 1 липня погодинного планового графіку сальдо-перетоку «Об’єднана енергетична система України – Крим» до 0 мегаватт», – йдеться в повідомленні.

У грудні 2014 року між російською компанією «Інтер РАО» і українською «Укрінтеренерго» був підписаний контракт на експорт електроенергії з Росії в Україну. Сторони також домовилися про безперебійне постачання електроенергії до окупованого Криму.

Оголошенню про припинення постачання електроенергії до Криму передували газові переговори у Відні між Росією, Україною та Єврокомісією. Москві і Києву не вдалося досягти домовленості щодо постачання російського газу в третьому кварталі.