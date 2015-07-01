Фінансова криза у Греції призвела до падіння цін на нафту

Світові ціни на нафту відновили падіння на тлі грецької кризи.

Про це повідомляє Газета.Ru.

Станом на 8.02 за київським часом вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опустилася на 0,35% і становить $63,01 за барель.

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Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 1,21%, до $58,75 за барель.

Як повідомляв УНІАН, Греція не змогла сплатити Міжнародному валютному фонду 1,5 млрд євро, що практично означає визнання дефолту за борговими зобов'язаннями.

Міністри фінансів країн єврозони вирішили не продовжувати програму фінансової допомоги для Греції.