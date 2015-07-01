Україна припинила купувати газ у Росії і скоротила його імпорт із ЄС

Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів із Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його купівлю в ЄС, йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

Станом на сьогоднішній ранок, як зазначили у компанії, до центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу» надійшла заявка на імпорт 13,6 млн куб. м природного газу з території Словаччини, що більше ніж удвічі нижче за середньодобові обсяги червня.

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«За іншими напрямами поставки блакитного палива для потреб українських споживачів не здійснюються», - повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» Максим Белявський.

За даними угорського оператора ГТС - компанії FGSZ, заявка на прокачування природного газу від України на 1 липня відсутня.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня припиняє закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня сплив термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу в Україну не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участі віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.