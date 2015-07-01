Україна не припиняла постачання електроенергії до окупованого Росією Криму, повідомили УНІАН у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

«Жодної інформації про відключення у нас немає», - сказали в прес-службі міністерства.

Крім того, сама компанія «Крименерго» інформацію про припинення постачань електроенергії не підтверджує.

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Як повідомили УНІАН у департаменті електроенергетики Міненерговугілля, поставки електроенергії до Криму здійснюються відповідно до умов чинного контракту.

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на Міненерго РФ про плани НЕК "Укренерго" припинити поставки електроенергії з Об'єднаної енергосистеми України до окупованого Росією Криму.

Водночас, держкомпанія «Укренерго» спростувала інформацію про попередження Міненерго РФ щодо припинення поставок електроенергії до Крим.

«Офіційно повідомляємо, що ДП «НЕК «Укренерго» не зобов'язано попереджати ні Міністерство енергетики Російської Федерації, ні Російську Федерацію взагалі про свою діяльність у межах України. Виходячи з цього, 30 червня 2015 року ніяких попереджень РФ щодо припинення поставок електроенергії не було», - йдеться у заяві «Укренерго».

У компанії також додали, що після отримання від держпідприємства «Енергоринок» добового диспетчерського графіка навантажень на 1 липня 2015 року, в якому був закладений нульовий графік сальдо перетікання електроенергії до Криму, черговий диспетчер «Укренерго» повідомив про це чергового диспетчера Кримської енергосистеми з метою забезпечення виконання ним необхідних організаційних і технічних заходів для підтримки нульового графіка.

«ДП «НЕК «Укренерго» не володіє інформацією щодо можливого подальшого зниження перетікання електроенергії до АР Крим», - зазначили у компанії.

Довідка УНІАН. 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, були укладені угоди між «Інтер РАТ» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно, з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму, була укладена друга угода між дочірньою структурою «Інтер РАТ» - Центром здійснення розрахунків і «Укрінтеренерго».