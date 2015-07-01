Росія вирішила зменшити удвічі знижку на газ для України

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія в односторонньому порядку зменшує знижку на газ для України в два рази з 30% до 13,92%.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Россия 24» за підсумками тристоронніх газових переговорів у Відні.

«Знижка була підписана виходячи з приведення ціни до тих цін, які діють на суміжних із Україною територіях. Звичайно, українська сторона заявила, що вона розраховувала на більшу знижку розміром близько 30% від ціни за контрактом», - сказав Новак.

Міністр назвав безпідставними очікування України про збереження знижки, оскільки в такому разі, за розрахунками російської сторони, ціна газу для України буде значно нижчою, ніж у інших країн.

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«Це не відповідає ринковій кон'юнктурі й загалом ми вважаємо, що надання знижки має бути в інтересах російської держави, інтересах бюджету, інтересах «Газпрому» й можливості забезпечення газом українських споживачів», - підкреслив він.

Новак заявив, що формула розрахунку знижки, яка діяла раніше, була сформована при високих цінах на нафту, при цінах, які становили за формулою 495 дол. за тис. куб. м.

Керівник Міненерго РФ вважає, що після зниження цін на нафту і, як результат, на газ, є підстави зменшити знижку.

«Українська сторона необґрунтовано очікує ціну на газ нижчу, ніж ринкова, й ми діємо у відповідності з абсолютно нормальним підходом, щоб продавати газ за ринковими цінами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Медведєв підписав постанову №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 дол. за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася за Харківською угодою в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ у Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії півострова.

9 червня в "Газпромі" повідомили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу кубометрів, у четвертому - 262,5 дол. за тисячу кубометрів, і питання знижки обговорюється.

18 червня Новак повідомив, що знижка на газ для України в третьому кварталі буде менше 30%.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що при такому падінні цін на нафту Росія не може надавати Україні знижку на газ як раніше, й ціна повинна бути на рівні ціни для Польщі.