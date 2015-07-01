Україна за місяць більш ніж на третину зменшила імпорт газу з Росії

Україна в червні 2015 року збільшила імпорт природного газу з Євросоюзу, порівняно з травнем 2015 року, на 5% - до 789 млн куб. м, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Згідно з даними компанії, імпорт природного газу з Російської Федерації в червні скоротився порівняно з травнем 2015 року на 36% - до 505,8 млн куб. м.

«У червні з Європи для потреб України надійшло 789 млн куб. м, що на 56% більше, ніж із Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Укртрансгазі», найбільше газу з ЄС імпортувалося з території Словаччини - 716 млн куб. м.

Загальний обсяг імпорту природного газу в червні 2015 року скоротився порівняно з травнем 2015 року на 11% - до 1,369 млрд куб. м.

Всього, як відзначають в «Укртрансгазі», за 6 місяців цього року з Європи для потреб України було імпортовано 6,3 млрд куб. м газу, а з РФ – 3,7 млрд куб. м.

У компанії нагадали, що в 2014 році з території Європи в Україну було імпортовано 5,1 млрд куб. м природного газу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів із Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його купівлю в ЄС.

Станом на сьогоднішній ранок до центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу» надійшла заявка на імпорт 13,6 млн куб. м природного газу з території Словаччини, що більш ніж удвічі нижче середньодобових обсягів червня.

За даними угорського оператора ГТС, компанії FGSZ, заявка на прокачування природного газу з боку України на 1 липня відсутня.