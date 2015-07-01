Газпром відмовився постачати Україні газ без передоплати

Голова російського газового монополіста Олексій Міллер заявив, що «Газпром» без попередньої оплати не буде постачати газ до України, яку б не було визначено його ціну.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» з посиланням на слова Міллера.

«Україна не заплатила за поставки газу за липень. Із 10 години ранку 1 липня поставки газу «Газпромом» в Україну припинено. «Газпром» не буде постачати газ в Україну ні за якою ціною без попередньої оплати», - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, у червні «Газпром» уже повідомляв, що вимагатиме попередню оплату за газ від України.

1 липня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів із Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його купівлю в ЄС.