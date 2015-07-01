Брюссель сподівається продовжити газові переговори України з Росією у серпні та вересні

Віце-президент Європейської Комісії Марош Шевчович сподівається, що Україна, Росія та Європейський Союз продовжать газові переговори на технічному рівні у серпні, щоб було можливим провести переговори на політичному рівні вже у вересні.

Про це Шевчович повідомив журналістам у середу в Брюсселі за результатами газових переговорів у Відні, які пройшли у вівторок без позитивного результату, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"У нас буде зустріч на технічному після літніх канікул на рівні експертів, щоб було можливим зустрітися на політичному рівні у вересні", - сказав віце-президент ЄК, уточнивши, що зустріч експертів може відбутися у серпні.

За словами високопосадовця, "не зважаючи на складну природу вчорашньої зустрічі, було очевидно, що тристоронній формат", в якому ЄК виступає в якості посередника, працює. "Зараз ми будемо розробляти подальші пропозиції, як просуватися далі", - наголосив він.

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При цьому Шевчович повідомив, що як українська, так і російська сторони запевнили Брюссель у тому, що транзит газу до країн ЄС продовжуватиметься без перебоїв. Крім того, віце-президент зазначив, що і ЄС цього року "краще підготовлений до будь-яких подій" у сфері постачання газу, аніж це було у минулому.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шевчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови постачань газу до України з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту й обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.