Брюссель готовий допомогти Києву з фінансуванням закупівлі газу для закачування в сховища

Віце-президент Європейської комісіі Марош Шевчович підтверджує намір ЄК спростити переговори з міжнародними фінансовими інституціями з метою фінансування закупівлі Україною необхідних обсягів газу для закачування в підземні газові сховища.

Про це він сказав у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За словами Шевчовича, станом на сьогодні рівень газу у ПГС складає приблизно 12 млрд. кубічних метрів.

"Відповідно до оцінки ЄК, нам потрібно буде приблизно біля 19 млрд. кубічних метрів газу. Ті 7 млрд., які залишаються, Україна може заповнити за три з половиною місяці чи російськими поставками чи за рахунок реверсу. Ми готові допомоги українцям та спростити обговорення з міжнародними фінансовими інституціями, щоб гарантувати, що буде необхідне рішення щодо фінансування газу", - сказав віце-президент.

Шевчович підтвердив, що ціна на російський газ для України залишається каменем спотикання.

"Ціна, як вчора нас проінформував російський міністр, була 247,18 (доларів за тис. куб.м - УНІАН). Він сказав, що вони привели знижку експортного мита у відповідність до ціни на газ в регіоні, і він зазначив ціну у Польщі. Ця ціна була запропонована, і ця ціна для української сторони була не прийнятна", - констатував високопосадовець.

Відповідаючи на запитання щодо впливу санкцій ЄС стосовно Газпрому на хід переговорів, Шевчович зазначив, що цей аспект в ході ані двосторонніх, ані тристоронніх переговорах не підіймався.

"У мене немає відчуття, що вони (санкції) впливають на переговори", - вважає він.

На порядку денному переговорів, за словами Шевчовича, залишаються все ті ж питання, які і були: ціна на газ, необхідні обсяги газу в ПГС та спрощення фінансової підтримки Україні.

"Ці питання обговорювалися декілька разів на експертному рівні. Після останніх переговорів, які відбулися декілька тижнів тому на експертному рівні, ми вважали, що буде можливим вирішити розбіжності. Зараз ми готові пройти останню милю та досягти домовленостей щодо протоколу", - наголосив віце-президент ЄК.

Крім того, також продовжують залишатися розбіжності і щодо тривалості домовленостей, які будуть закріплені у протоколі.

"ЄК була готова закрити період до завершення наступного опалювального сезону, були також розбіжності і щодо законодавчої природи документу, була різниця щодо механізму стосовно ціни. Це будуть питання, з якими ми повинні розібратися на наступній зустрічі експертів", - деталізував він.

За словами віце-президента, зараз ЄК планує підтримувати контакти з обома сторонами. "Я також проінформував президент ЄК Юнкера щодо вчорашніх результатів", - додав Шевчович.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.