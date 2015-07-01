Демчишин готовий продовжувати переговори - чекає від Росії обґрунтованої ціни на газ

Україна готова продовжувати переговори щодо умов поставок газу з Російської Федерації за умови пропозиції обґрунтованої та економічно вивіреної ціни на російський газ, а також зрозумілої формули на весь період опалювального сезону 2015 - 2016 рр.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на міністра Володимира Демчишина.

"Запропонована російською стороною формула розрахунку ціни на газ не є ані обґрунтованою, ані економічно вивіреною. Станом на сьогоднішній день нам безапеляційно пропонують ціну, яка вища ціни реверсних поставок із Європи. Ми ж прекрасно розуміємо, що російський газ на східному кордоні має бути дешевшим, адже не враховується вартість транзиту ", - заявив Демчишин.

Міністр підкреслив, що українська делегація відкрита для обговорення й сподівається на продовження дискусії за сприяння європейських партнерів для досягнення взаємовигідного рішення щодо закупівлі газу Україною на весь період опалювального сезону 2015-2016 рр.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України та Росії за участю віце-президента ЄК із питань Енергетичного союзу Мароша Шевчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту й обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на газ із РФ у третьому кварталі з урахуванням знижки становитиме 247,18 дол. за тисячу кубометрів. Таким чином, знижка становитиме тільки 39,97 дол. за тисячу кубометрів, або на 13,92%.

«Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу в російської компанії «Газпром».