Міллер: ціну газу для України рахуватимемо за контрактом, знижка - "суверенне право Росії"

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» з посиланням на заяву Міллера.

«Розмір експортного мита на поставку газу в Україну може визначатися поквартально рішенням уряду РФ. І це є суверенним правом Росії», - сказав він.

За словами Міллера, всі умови поставок газу в Україну у липні визначені чинним контрактом від 2009 року і чинними доповненнями до нього, і не потребують додаткових узгоджень із будь-ким.

«Ціна на газ для України визначається на підставі формули, встановленої у контракті. «Газпром» не вносив і не вноситиме жодних змін у механізм ціноутворення для поставок газу в Україну до кінця 2019 року», - заявив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України та Росії за участю віце-президента ЄК із питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту й обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на газ із РФ у третьому кварталі з урахуванням знижки становитиме 247,18 дол. за тисячу кубометрів. Таким чином, знижка становитиме лише 39,97 дол. за тисячу кубометрів, або 13,92%.

Таким чином, Росія зменшила знижку на газ для України з 30% від ціни, обчисленої за формулою згідно з контрактом, до 13,92%.

«Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу в російської компанії «Газпром».