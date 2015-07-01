У Єврокомісії розкритикували плани Росії щодо будівництва нових газопроводів

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович критикує плани Росії щодо будівництва нових трубопроводів для постачання газу до Європи, в той час, коли Євросоюз скорочує його споживання.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН,

Віце-президент ЄК нагадав, що останнім часом Росія виходить з рядом пропозицій щодо побудови нових трубопроводів, таких, як "Турецький потік", "Північний потік".

"Вже зараз ми використовуємо (потужності) інфраструктури для постачання газу менше, ніж на 60%. Чи нам потрібно будувати дуже коштовну інфраструктуру, яка подвоїть можливості постачання газу в Європу? Чи нам це потрібно, коли нам вже відомо, що у 2030 Європа буде потребувати приблизно 380-450 млрд кубічних метрів. Хто буде платити за таку інфраструктуру?", - задався він запитанням.

За словами Шефчовича, це все "дуже закономірні питання, які зараз на столі".

"У той же час, коли ми говоримо про регуляторний режим, у Єврокомісії є обов'язок гарантувати, що всі правила ЄС поважаються. Нам потрібна дуже раціональна дискусія щодо цього з російським партнерами та європейськими газовими компаніями", - переконаний віце-президент ЄК.

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Як повідомляв УНІАН, Росія планує завершити будівництво двох ниток «Північного потоку-2» до кінця 2019 року, до моменту закінчення терміну дії транзитного договору з Україною.