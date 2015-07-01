Запорізька АЕС почне використовувати американське паливо Westinghouse в 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки станції Олександр Ігнатченко.

«Завантаження (палива Westinghouse - УНІАН) плануємо наступного року на 5-й енергоблок», - сказав Ігнатченко.

За його словами, зараз на станції використовується виключно російське паливо. Завантаження палива компанії Westinghouse провадитиметься після вилучення з реактора відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

При цьому Ігнатченко розповів, що цього року була виявлена одна негерметична паливна збірка російського виробництва, тоді як протягом останніх двох років таких випадків не спостерігалося.

Як повідомляв УНІАН, співпрацю державного підприємства НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато у рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України та продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного у 2008 році. «Енергоатом» розвиває співпрацю з Westinghouse з метою диверсифікації поставок ядерного палива для українських АЕС.

У березні поточного року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва американсько-японської компанії Westinghouse на 3-му енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергомережі країни.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий - у 1985 р, третій - у 1986 р, четвертий - у 1987 р, п'ятий - у 1989 р, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.