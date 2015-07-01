Запорізька АЕС у 2016 році продовжить термін експлуатації двох енергоблоків

Запорізька атомна електростанція має намір у 2016 році продовжити ліцензію на експлуатацію першого та другого енергоблоків у зв'язку із завершенням проектного терміну їх експлуатації, який становить 30 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник головного інженера з продовження термінів експлуатації станції Володимир Іванов.

За його словами, дія ліцензії на експлуатацію першого блоку закінчується 23 грудня цього року, а другого енергоблоку – 19 лютого 2016 року.

«На першому й другому блоці незначна за часом різниця (закінчення терміну експлуатації – УНІАН). Саме тому ми паралельно ведемо роботу з обґрунтування можливості продовження їх експлуатації», - сказав Іванов.

При цьому він підкреслив, що вартість робіт із продовження ліцензій становить близько 350 млн дол., тоді як будівництво нового енергоблоку обходиться в 6 млрд дол.

Разом із тим, Іванов повідомив, що енергоблок №1 після закінчення дії ліцензії планується відключити для проведення ремонтних робіт.

«Запланований термін ремонту – 126 діб», - додав заступник головного інженера.

Іванов також повідомив, що станція виконує всі необхідні роботи з обгрунтування безпеки даних енергоблоків для навколишнього середовища. Зокрема, на сайті ЗАЕС опубліковані результати екологічного аудиту, з яким можуть ознайомитися всі зацікавлені.

«Там повністю показано, що ніякого впливу на навколишнє середовище наша станція не зробила», - зазначив Іванов.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 із 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року в них закінчується проектний термін служби.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 р., другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 р. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.