Російська нафта подешевшала майже в два рази

Середня за червень ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, знизилася в поточному році в 1,77 разу порівняно з минулим роком і склала 61,35 долара за барель.

Про це повідомив експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович, передають РИА Новости.

У червні 2014 року середня ціна нафти Urals становила 108,93 долара за барель.

За січень-червень поточного року середня ціна нафти становить 56,99 долара за барель проти 107,28 долара за аналогічний період минулого року.

Читайте такожФінансова криза у Греції призвела до падіння цін на нафту

Прогноз Мінекономрозвитку РФ на поточний рік виходить з того, що спад російської економіки становитиме 2,8% за ціни на нафту до 50 доларів за барель.

У 2014 році середньорічна ціна нафти Urals склалася на рівні 97,6 долара за барель, знизившись до показника попереднього року на 9,53%. Економіка РФ минулого року, за оцінкою Мінекономрозвитку, зросла на 0,6%.