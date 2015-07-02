"Укренерго" заявляє, що не зобов'язана попереджувати Росію про свою діяльність в межах України

Виходячи з цього, 30 червня жодних попереджень до РФ стосовно припинення постачання електроенергії в Крим не було.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Зазначається, що 1 липня у ЗМІ з`явилась інформація про те, що «Укренерго» попередило Міненерго РФ про припинення постачання електроенергії з об'єднаної енергосистеми України до Криму.

Також в компанії наголосили, що «Укренерго» працює виключно в правовому полі.

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Так, після отримання від ДП «Енергоринок» добового диспетчерського графіка навантажень на 01.07.2015, до якого був закладений нульовий графік сальдо перетоку електроенергії до АР Крим, черговий диспетчер ДП «НЕК «Укренерго» повідомив про це чергового диспетчера Кримської ЕС з метою забезпечення виконання ним необхідних організаційних та технічних заходів для підтримання нульового графіка.

ДП «НЕК «Укренерго» не володіє інформацією стосовно можливого подальшого зниження перетоків електроенергії до АР Крим.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України повідомили, що Україна не припиняла постачання електроенергії до окупованого Росією Криму.

Після появи інформації про відключення в інформаційно-консультаційному центрі компанії "Крименерго" повідомили, що електропостачання споживачів в окупованому Криму в даний час здійснюється в звичайному режимі.