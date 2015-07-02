Електрику Криму так і не відключили, але "влада" Севастополя вперто готує генератори

Про це заступник російського "губернатора" Севастополя Олексій Єремєєв сказав на нараді з управлінням міського МНС щодо ситуації з енергозабезпеченням міста, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу "влади Севастополя".

«У ніч на перше липня відключення електроенергії на території Севастополя не сталося, але ймовірність знеструмлення міста зберігається. Тому губернатор Севастополя Сергій Меняйло доручив усім профільним структурам проконтролювати повну готовність дизельних генераторів Севастополя у разі часткового або повного відключення електроенергії», – сказав він.

За словами начальника Головного управління МНС по Севастополю Сергія Клименко, всі служби забезпечення життєдіяльності міста знаходяться в повній готовності для стабілізації ситуації в місті у разі відключення міста від електропостачання.

Читайте такожАнонсованого російською владою відключення Криму від електропостачання не сталосяРаніше Міністерство енергетики Російської Федерації заявило про отримання попередження від України про припинення поставок електроенергії в окупований Крим з 1 липня. У свою чергу, компанія «Укренерго» заявила, що такого не було: вона лише попередила кримських диспетчерів про можливі збої.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України підтвердили, що постачання на півострів не припинялося. Пізніше і в Міненерго Росії повідомили, що електропостачання півострова здійснюється без збоїв, а появу інформації про зупинення електропостачання назвали «технічним збоєм».