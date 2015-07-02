Ціни на нафту зростають після різкого обвалу напередодні

На світових торгах у четвер, 2 липня, ціни на нафту зростають після різкого падіння напередодні, викликаного першим за кілька місяців підвищенням запасів нафти в США і фінансовою кризою в Греції, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,22, до $62,23 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,08, до $57,04.

У середу нафта Brent подешевшала на 2,5 відсотка, а з початку травня, коли на ринку почалася тенденція до спаду, ціна знизилася більш ніж на 8 відсотків.

Читайте такожРосійська нафта подешевшала майже в два разиАмериканський еталон WTI в середу подешевшав на 4,2 відсотка, оскільки запаси нафти в США, за даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня виросли на 2,4 мільйона барелів. Це було першим підвищенням за підсумками тижня з квітня.

Запаси нафти в США зросли за рахунок підвищення видобутку. Виробництво в квітні зросло на 9 000 барелів на добу до 9,7 мільйона, що стало максимальним показником з травня 1971 року.

ОПЕК у червні збільшила видобуток нафти до трирічного максимуму, в основному за рахунок Іраку і Саудівської Аравії.