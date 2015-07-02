Україна зараз отримує газ тільки зі Словаччини
За вчорашній день сховища поповнилися майже на 30 млн кубометрів газу.
Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів із Росією за посередництва Єврокомісії та припинення з 1 липня імпорту російського газу, станом на 2 липня продовжує імпорт вуглеводнів тільки зі Словаччини, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».
«За оперативною інформацією Центрального диспетчерського департаменту, станом на сьогоднішній ранок, природний газ для потреб вітчизняних споживачів імпортується зі словацькому газотранспортного коридору в режимі 13,9 млн куб. м на добу», - йдеться в повідомленні.
Як відзначили в «Укртрансгазі», за минулу добу в газотранспортну систему України надійшло близько 54 млн куб. м від газодобувних компаній, а загальне добове споживання природного газу становить 32,6 млн куб. м.
«За вчорашній день газові сховища поповнилися майже на 30 млн куб. м палива», - говориться в повідомленні.
Читайте такожУкраїна припинила купувати газ у Росії і скоротила його імпорт із ЄС«За 1 липня для споживачів Європи та Молдови через українську газотранспортну систему було транспортовано 227,0 млн куб. м блакитного палива, всі заявки виконано в повному обсязі», - відзначили в компанії.
Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.