Україна зараз отримує газ тільки зі Словаччини

Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів із Росією за посередництва Єврокомісії та припинення з 1 липня імпорту російського газу, станом на 2 липня продовжує імпорт вуглеводнів тільки зі Словаччини, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

«За оперативною інформацією Центрального диспетчерського департаменту, станом на сьогоднішній ранок, природний газ для потреб вітчизняних споживачів імпортується зі словацькому газотранспортного коридору в режимі 13,9 млн куб. м на добу», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в «Укртрансгазі», за минулу добу в газотранспортну систему України надійшло близько 54 млн куб. м від газодобувних компаній, а загальне добове споживання природного газу становить 32,6 млн куб. м.

«За вчорашній день газові сховища поповнилися майже на 30 млн куб. м палива», - говориться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна припинила купувати газ у Росії і скоротила його імпорт із ЄС«За 1 липня для споживачів Європи та Молдови через українську газотранспортну систему було транспортовано 227,0 млн куб. м блакитного палива, всі заявки виконано в повному обсязі», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.