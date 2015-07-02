ЄБРР готовий підтримати Україну в поставках газу з ЄС - президент банку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті.

"У минулому році ми надали підтримку в організації реверсу зі Словаччини. В цьому році ми зацікавлені взяти участь у подібних проектах спільно з іншими міжнародними інститутами, наприклад, Світовим банком, щоб допомогти організувати постачання газу з ЄС", – сказав він.

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Банкір також підкреслив, що ЄБРР володіє великим досвідом у напрямку приватизації у багатьох країнах регіону, тому його допомогу в цій сфері буде ефективною.

"Ми готові надати Україні підтримку в питанні приватизації, як я й сказав президенту. Але ми повинні чітко розуміти, що буде продаватися, як це буде відбуватися і в який час", – зазначив Чакрабарті.