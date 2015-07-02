Запорізька АЕС за 14 років на третину заповнила сховище для відпрацьованого ядерного палива

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виконувач обов'язків заступника начальника відділу ядерної безпеки станції Віктор Лапченко в ході круглого столу, який проходив на території ЗАЕС.

«Наше сховище розраховане на встановлення і зберігання 380 контейнерів... Вже встановлено 129 контейнерів», - сказав Лапченко, уточнивши, що перший контейнер був встановлений у 2001 році.

За його словами, відпрацьоване паливо завантажується у контейнер лише після витримки протягом 3-5 років у спеціальних приреакторних басейнах, в яких паливо знижує свою тепловіддачу.

Лапченко зазначив, що гарантування безпеки сховища здійснюється на необхідному рівні, а температурний режим відпрацьованих ТВЗ перебуває в стабільному стані незалежно від погодних умов, при цьому для зберігання паливо не повинно мати жодних пошкоджень.

Також заступник начальника відділу розповів, що щороку на зберігання відправляється близько 12-14 контейнерів, у кожному з яких знаходиться по 24 збірки відпрацьованого палива. При цьому він повідомив, що технологію ССВЯП було куплено у американської компанії Duke Engineering, а все устаткування для сховища виробляється на українських потужностях. Проектний термін експлуатації ССВЯП становить 50 років.

Разом з тим Лапченко підкреслив, що в майбутньому може прийматися рішення про подальше зберігання ТВЗ або ж їх переробку, оскільки при впровадженні нових технологій у світовій атомній галузі з відпрацьованого палива можна буде отримати цінні матеріали, які будуть використані при виробництві нового палива.

Водночас, начальник управління ліцензування діючих ядерних установок, державний інспектор з ядерної радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України Валерій Бугай повідомив, що ССВЯП повністю виконує свої функції, а також забезпечує ядерну радіаційну безпеку.

«За час експлуатації сховища не було виявлено порушень норм і вимог безпечної експлуатації», - зазначив Бугай.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні й Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2% до 22%.