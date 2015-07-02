Американці хочуть допомогти Україні налагодити власну переробку урану

Американська компанія ConverDyn вивчає можливість створення в Україні виробництва з виготовлення гексафториду урану, що є складовою частиною ядерного паливного циклу.

Про це йдеться в повідомленні державного концерну «Ядерне паливо».

«Сьогодні компанія ConverDyn зацікавлена у співпраці з українськими підприємствами у сфері надання послуг з конверсії урану для потреб атомної енергетики України», - йдеться в повідомленні.

У держконцерні зазначили, що 23 червня 2015 року в Києві пройшла зустріч представників американської компанії й керівництва «Ядерне паливо».

«Під час зустрічі сторони розглянули питання потенційної можливості спільного створення в Україні виробничих потужностей з виготовлення гексафториду урану», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. На сьогодні більш як 95% ядерного палива для українських АЕС імпортується з Росії. Також Росія займає монопольне становище із збагачення урану для потреб України.

Україна, прагнучи диверсифікувати джерела поставок енергоресурсів, реалізує програму з впровадження ядерного палива американської компанії Westinghouse на ядерні енергоблоки з реакторами ВВЕР.

Читайте такожЗапорізька АЕС почне використовувати американське паливо Westinghouse в 2016 роціКрім цього, держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, навесні 2015 року підписала з французькою енергетичною компанією AREVA контракт на поставку збагаченого урану, що також дасть змогу диверсифікувати поставку ядерних матеріалів для українських АЕС.

Гексафторид урану широко використовується при збагаченні урану.

Ядерний паливний цикл - це ланцюг виробничих процесів, починаючи від видобутку уранової руди і закінчаючи видаленням радіоактивних відходів після відпрацювання палива в ядерних реакторах електростанцій.

Україна на сьогодні лише веде видобуток урану і відправляє його на подальшу переробку до Росії.