Демчишин: призупинення імпорту російського газу не вплине на опалювальний сезон

Призупинення Україною з 1 липня імпорту російського газу не вплине на підготовку до опалювального сезону в країні, заявив на прес-конференції міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Припинення поставок газу (російського – УНІАН) не вплине на опалювальний сезон», - сказав Демчишин.

За словами міністра, минулого року запаси газу в ПСГ на початок опалювального сезону становили 16,6 млрд кубометрів, а зараз у сховищах понад 12 млрд кубометрів.

При цьому Демчишин відзначив, що Україні в майбутньому опалювальному сезоні буде достатньо запасів газу, які були на початок минулого опалювального сезону.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною. В результаті, імпорт газу з Росії поки що призупинено.