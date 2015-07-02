Україна не буде поставляти газ на окупований Донбас - Демчишин
15:11, 02 липня 2015Енергетика
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Глава Міненерговугілля не очікує в поточному році поставок газу з України на непідконтрольні території.
REUTERS
Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин не очікує в поточному році поставок газу з України на непідконтрольні владі території Донбасу.
Про це він сказав на прес-конференції.
"Маючи (в підземних сховищах – УНІАН) 16,6 млрд куб. м газу, в минулому році ми закачали в Донецьку та Луганську область на непідконтрольні території 2 млрд куб. м, чого ми не очікуємо цього року", - сказав міністр.
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