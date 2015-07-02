Україна з липня підвищила ціну на електроенергію для Криму

Україна з 1 липня 2015 року підвищила ціну на електроенергію для окупованого Росією Криму на 14% - до 3,42 руб. за кВт/год з 2,99 руб. за кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Підняли ціну (на електроенергію для Криму — УНІАН) істотно з 1 липня - до 3,42 руб. за кВт/год. Було 2,99 руб. за кВт/год», - сказав він.

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Довідка УНІАН. 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, було укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Річний контракт набрав чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».