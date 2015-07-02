Україна між 6 і 11 липня домовлятиметься про кредити на закупівлю газу

Україна може провести переговори з іноземними кредиторами про надання фінансування для закупівлі НАК «Нафтогаз України» природного газу для проходження наступного опалювального сезону і гарантій безперебійного транзитного газу до країн ЄС у період між 6 і 11 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Точної дати немає. Між 6 і 11 липня (можуть пройти переговори з іноземними кредиторами — УНІАН)», - сказав міністр.

За його словами, переговори мають відбутися з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією (ІЕС).

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Як повідомляв УНІАН, найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» не зможе самотужки профінансувати закачування природного газу до підземних сховищ.

«Нафтогаз» протягом півроку веде переговори з європейськими партнерами про надання Україні кредиту в обсязі близько 1,5 млрд євро на закупівлю і закачування природного газу, який потім буде використано для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.