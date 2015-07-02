Росія не змінить ціну газу для України на третій квартал - Міненерго РФ

Про це повідомила представник Міненерго РФ, передає ПРАЙМ.

"Ціна є, визначена за формулою, яка міститься в контракті, що стосується знижки, - держава прийняла рішення (на третій квартал - ред.). Перед наступним кварталом оцінимо ситуацію на ринку, подивимося, яка ціна, запропонуємо інший варіант, а на цей квартал тільки цей варіант", - сказала співрозмовниця агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговорина рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу до України з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною. В результаті, імпорт газу з Росії з 1 липня припинено.