ДТЕК продовжить інвестувати в альтернативну енергетику

Таким чином, в Україні збереглися оптимальні умови для розвитку відновлюваної енергетики, що дозволить надалі інвестувати в будівництво нових генеруючих потужностей, - вважає директор вітроенергетичного підрозділу ДТЕК Герман Айнбіндер, передає прес-служба компанії.

Він також зазначив, що для розвитку проектів у відновлюваній енергетиці важливо забезпечити стабільність у законодавчій сфері, щоб інвестори були впевнені в тому, що вкладені сьогодні кошти будуть повернуті, а прийняті закони не будуть змінюватися. Компанія заявила про намір продовжувати інвестувати в розвиток відновлюваної енергетики.

«У компанії зберігаються плани побудувати нову вітроелектростанцію в Запорізькій області - Приморську ВЕС, потужністю 200 МВт. Приморська ВЕС знаходиться в активній стадії реалізації проекту, де наступний етап - визначення схеми фінансування і вирішення логістичних завдань", - підкреслив Айнбіндер.

На сьогоднішній день ДТЕК є одним із найбільших інвесторів відновлюваної енергетики в Україні. У минулому році компанія завершила будівництво Ботієвської вітроелектростанції, сумарною потужністю 200 МВт. Це найбільша ВЕС в Україні. Інвестиції в проект становили 0,5 мільярда доларів.

Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков переконаний, що Україні вдалося втриматися в лідерах розвитку відновлюваної енергетики на пострадянському просторі. Про це він заявив під час виїзного (Запорізька обл.) засідання Асамблеї на тему «Відновлювані джерела енергії: технологічний та економічний аспекти розвитку в Україні. Проблеми і виклики».

Оцінюючи вже діючі потужності, зокрема Ботієвську ВЕС, Плачков відзначив високий рівень професіоналізму кадрів, задіяних в будівництві подібних об'єктів.

"В Україні запроваджуються вітчизняні унікальні зразки технологій, які вже завтра стануть технологіями майбутнього і частиною енергетичного потенціалу України", - сказав він.

Плачков нагадав, що ще в 2006 році, в ході утвердження «Енергетичної стратегії України до 2030 року» велася активна дискусія щодо ролі в енергетичному балансі країни відновлюваної енергетики. Мова йшла про частку в 7-15%. Сьогодні ця цифра становить близько 6%: за підсумками 2014 року, електростанціями вітро-, геліо - і на біомасі в Україні вироблено 1,7 млрд. КВт/год., ще 9 млрд. КВт/год. забезпечили гідроелектростанції (ГЕС і ГАЕС).

На думку члена парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Юрія Чижмаря, Україні доведеться пройти той же шлях яким іде Європа і весь цивілізований світ.

"Ми нічого нового не вигадуємо. Ми йдемо тим же шляхом, яким йшла Європа і більшість країн світу. Ми оцінюємо ситуацію і розуміємо, що найбільш оптимальний шлях - розвиток відновлюваної енергетики. Атомна енергетика - дорога і небезпечна. Тому Україна зараз проходить той же шлях, що і Європа. Ми не можемо рухатися інакше", - вважає депутат.