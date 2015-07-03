Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю на тлі статистики щодо кількості бурових установок у США, яка збільшує побоювання щодо надлишку пропозиції "чорного золота", свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,14% - до 61,98 долара за барель, серпневих ф'ючерсів WTI - на 0,4% - до 56,7 долара за барель.

В четвер американська нафтогазосервісна компанія Baker Hughes опублікувала тижневі дані щодо кількості бурових установок у США. Загальне число установок зросло на три одиниці, або на 0,34%, і становило 862 одиниці. При цьому бурових установок, зайнятих у видобутку нафти, стало більше на 12 одиниць - 640 (+1,91%).

"Негатив виходить від даних щодо збільшення числа бурових установок (на 12 до 640) після того, як їх кількість знижувалася впродовж 6 місяців", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків банку ANZ.

Крім того, на настрої інвесторів у п'ятницю впливає інформація про те, що регулятор Китаю почав розслідування підозр у маніпулюванні ринковими котируваннями на біржах КНР після того, як вони просіли на 20% з середини червня.