У Росії хочуть обмежити доступ "Газпрому" і "Роснефти" до шельфу

Мінприроди РФ не вирішило суперечку компаній Ігоря Сечіна і Олексія Міллера і запропонувало поки нікому не видавати ліцензію.

Як стало відомо «Ведомостям», міністр природних ресурсів Сергій Донський запропонував почекати з рішенням про видачу ліцензії на Мурманське газове родовище в Баренцевому морі «Роснефти» або «Газпрому». Про це він повідомив у листі прем'єр-міністру Дмитру Медведєву.

Зараз тільки «Роснефть» і «Газпром» мають право вести розвідку і розробку шельфових родовищ. Але з кінця минулого року в уряді ведеться дискусія про необхідність допустити до них й інші російські компанії.

Донський пише, що ще в грудні 2013 року Мінприроди запропонувало уряду віддати ліцензію на Мурманське родовище «Роснефти». Але цим же родовищем зацікавився і «Газпром». Порядок дій у таких випадках законодавством передбачено не було. Лише в грудні минулого року Медведєв схвалив відповідні пропозиції Мінприроди, пише Донський. Вони полягають у наступному. За наявності лише одного претендента ліцензія надається без аукціону. Якщо на надра претендують обидві держкомпанії, чиновники намагаються вирішити проблему на погоджувальних нарадах. Якщо це не допомагає, ліцензія виставляється на аукціон. Підготовлений Мінприроди проект постанови уряду «доопрацьовується спільно з апаратом уряду», пише Донський.

Але в березні президент Росії Володимир Путін доручив лібералізувати доступ до шельфу, зазначає міністр. У березні Мінприроди підготувало пропозиції щодо цього. Вони розглядалися на нарадах в уряді, «але остаточне рішення поки не прийнято», пише Донський. Тому долю ліцензії на Мурманське родовище «пропонується вирішити після прийняття остаточного рішення про доцільність перегляду існуючих обмежень доступу недержавних компаній до ділянок надр континентального шельфу», резюмує Донський.

«Газпрому» і «Роснефти» вже належить близько 80% шельфових родовищ. Не розподілено лише чотири, включаючи Мурманське газове родовище (запаси газу за категоріями С1 + С2 – 121 млрд куб. м). Воно було відкрито у 1983 році. Розташоване в 220 км на північний схід від Кольського півострова. Глибина моря на цій ділянці – всього 70-123 м.

Зараз уряд обговорює критерії допуску інших російських компаній до шельфу. Очікується, що робота завершиться восени. Донський вже говорив, що найбільш ймовірними претендентами в цьому випадку можуть бути «Лукойл», «Газпром нефть» і «Зарубежнефть».