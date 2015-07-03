Електроенергію з Хмельницької АЕС будуть експортувати до Європи

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 15 червня 2015 року.

Згідно з документом, пілотний проект передбачає розвиток інфраструктури міждержавних електричних мереж; інтеграцію об'єднаної енергетичної системи України в європейську енергосистему ENTSO-E.

У розпорядженні Кабміну наголошується, що проект передбачає забезпечення довгострокового експорту електроенергії з енергоблоку №2 Хмельницької АЕС до країн Європейського Союзу.

Отримані від експорту електроенергії кошти планується направити на фінансування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких був закладений ще за часів СРСР.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт».

Однак Україна хоче денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої хоч якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити «Росатом» у реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.