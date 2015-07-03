Росія збільшує транзит газу через Україну до Євросоюзу

Російський газовий гігант «Газпром» 3 липня подав заявку оператору газотранспортної системи України, держкомпанії «Укртрансгаз», натранспортування територією України для європейських споживачів 231 млн куб. м газу, що на 4% перевищує обсяг 2 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укртрансгазу».

«Сьогодні вранці до Центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу» від «Газпрому» надійшла заявка на транспортування територією України для потреб європейських споживачів 231 млн куб. м природного газу, це майже на 4% більше, ніж за вчорашній день, і на 8% більше, ніж на аналогічну дату минулого року», - повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» Максим Белявський.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу в російської компанії «Газпром».

Читайте такожУ "Газпромі" передумали: хочуть продовжити транзитний контракт з Україною30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на газ із РФ у третьому кварталі з урахуванням знижки становитиме 247,18 дол. за тисячу кубометрів. Таким чином, знижка становитиме тільки 39,97 дол. за тисячу кубометрів, або 13,92%.