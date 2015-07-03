Кабмін наполягає на виплаті "Укргазвидобуванням" дивідендів до бюджету

19:08, 03 липня 2015
Енергетика
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Усі держкомпанії, включно з «Укргазвидобуванням», мають платити дивіденди, сказав Абромавичус.

От госкомпании требуют дивидендов / сайт Укргазвидобування

Кабінет міністрів України наполягає на виплаті державною компанією «Укргазвидобування» дивідендів за підсумками діяльності до державного бюджету, сказав журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Уряд завжди відстоював позицію щодо того, щоб усі держкомпанії, включаючи «Укргазвидобування», платили дивіденди», - сказав міністр.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на лист нового керівника держхолдингу Олега Прохоренка повідомили про неможливість «Укргазвидобування» виплатити дивіденди за 2012-2013 роки через складний фінансовий стан компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів у рамках зміни керівництва держкомпанії «Укргазвидобування» призначив на цю посаду Олега Прохоренка – в минулому партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine.

Читайте такожНовим керівником "Укргазвидобування" став Олег ПрохоренкоПредставляючи Прохоренка бізнес-спільноті, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що новим призначенням уряд послідовно здійснює політику зміни політично заангажованого менеджменту держкомпаній на фахівців, які позбавлені політичного впливу, оскільки мета влади – зробити держкомпанії ефективними і прозорими.

Яценюк ініціював зміну керівництва "Укргазвидобування" за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності компанії. Як з'ясувалося, група компаній народного депутата Ігоря Єремеєва винна держпідприємству 373 млн грн, однак керівництво держхолдингу не вжило жодних спроб повернути борг.

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