Росія погодилася з підвищенням Україною ціни на електроенергію для Криму
20:12, 03 липня 2015Енергетика
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Росія погодилася з підвищенням ціни Україною на поставки електроенергії в Крим на 14,4 відсотка, підписавши додаткову угоду.
Ціна буде діяти до кінця року / УНІАН
З липня ціна зросте до 3,42 з 2,99 рубля за кіловат-годину, повідомила Рейтер представник Міненерго РФ.
"Ціна буде діяти до кінця року, тобто до кінця контракту", - сказала вона, не сказавши, з чим пов'язане зростання.
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Енергетична держкомпанія "Укренерго" на цьому тижні попереджала про припинення поставок електроенергії в Крим з липня, писали російські держагентства з посиланням на Міненерго РФ, яке повідомляло, що енергопостачання півострова ведеться в звичайному режимі.
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