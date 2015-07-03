Росія погодилася з підвищенням Україною ціни на електроенергію для Криму

З липня ціна зросте до 3,42 з 2,99 рубля за кіловат-годину, повідомила Рейтер представник Міненерго РФ.

"Ціна буде діяти до кінця року, тобто до кінця контракту", - сказала вона, не сказавши, з чим пов'язане зростання.

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Енергетична держкомпанія "Укренерго" на цьому тижні попереджала про припинення поставок електроенергії в Крим з липня, писали російські держагентства з посиланням на Міненерго РФ, яке повідомляло, що енергопостачання півострова ведеться в звичайному режимі.