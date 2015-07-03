Голова "Нафтогазу": Україна спокійно обходиться без російського газу, як і минулого літа

Про це заявив в ході інтерв'ю "5 каналу" голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Досить спокійно зараз (обходимося без російського газу –УНІАН). Так само, як і минулого літа. Все нормально, транзит іде, споживачам газ надходить. Все окей. Фраза "Україна перекрила вентиль" звучить красиво, але це просто технічна дія у відповідь на небажання "Газпрому" пристати на нові контрактні умови, які ми за допомогою Єврокомісії хотіли узгодити у Відні. Якщо їх немає, то ми не будемо закуповувати газ по вартості, яка не є ринковою", - зазначив чиновник.

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За його словами, російський газ без відомої "знижки" – неконкурентний.

"Російська знижка – це те, що російський газ без коригування ціни за тим контрактом, який був підписаний, на жаль, у 2009 році – неконкурентний. Тому позиція української сторони була постійно стабільною – нам треба конкурентна ринкова ціна, інакше нам купувати такий газ немає сенсу", - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН,«Нафтогаз України» заявив, що з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня сплив термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу в Україну не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участі віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, в тому числі ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.