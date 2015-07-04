Україна прагне розслідування поставок газу з Росії бойовикам - Коболєв

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу в п'ятницю ввечері, передає Українська Правда.

"Газпром" заявляє, що він постачає туди газ. Ми цього підтвердити не можемо, бо немає можливості перевірити вузли обліку газу, оскільки там тривають військові дії. Ми очікували, що "Газпром", можливо, підніме це питання в Стокгольмському арбітражі. Але вони цього не зробили", - зазначив Коболєв.

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"Якщо почалося постачання російського газу на ту (окуповану) територію, я думаю, що ця ситуація буде вимагати ретельного вивчення й можливо певних слідчих дій", - додав він.

"Наскільки законно, наскільки коректно постачати газ організаціям, які мають ознаки тероризму. Я думаю, що це питання буде вирішуватися найближчим часом. Ми зацікавлені в тому, щоб ця ситуація розглядалася на міжнародному рівні. Нам немає чого приховувати", - заявив Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови "Нафтогазу", Україна досить спокійно обходиться без російського газу, як і минулого літа. Коболєв відзначив, що російський газ без відомої "знижки" – неконкурентний.