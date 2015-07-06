Ціни на нафту після грецького референдуму впали нижче $60

Ціна на нафту марки Brent упала нижче $60 за барель, повідомляє РБК.

Як зазначає агентство Bloomberg, падіння ціни Brent до $59,35 за барель у ході торгів відбувається на тлі результатів референдуму в Греції, які свідчать про можливий вихід країни з єврозони.

«Ситуація у Греції безумовно впливає на попит», — заявив агентству провідний аналітик CMC Markets in Sydney Рік Спунер.

Читайте такожФінансисти попереджають про загрозу колапсу банківської системи ГреціїРеферендум щодо пропозицій кредиторів відбувся у Греції в неділю, 5 липня. Проти прийняття умов міжнародних кредиторів проголосували понад 61% громадян, які брали участь у ньому.

Раніше стало відомо, що на тлі новин із Греції курс євро впав на 1,1% до долара.