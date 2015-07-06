Україна за півроку імпортувала вугілля на $858 мільйонів

Україна в січні-червні 2015 року імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 857,566 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні-червні 2015 року були Росія, США і Австралія.

Імпорт вугілля з Росії за 6 місяців 2015 року у грошовому вираженні становив 364,668 млн дол., зі США – 231,714 млн дол., з Австралії – 68,956 млн дол. На інші країни припадало 192,228 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в січні-червні 2015 року у грошовому вираженні становив 31,641 млн дол.

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Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.