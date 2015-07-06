Росія збільшила транзит газу через Україну до Євросоюзу майже на 20%

Російський енергетичний гігант «Газпром» продовжує збільшувати обсяги транспортування природного газу для своїх європейських споживачів через територію України і на 6 липня подав заявку на 229 млн куб. м, що на 19% більше, ніж на аналогічну дату 2014 року, повідомляє держкомпанія «Укртрансгаз».

«Порівняно з аналогічною датою минулого року на 19% збільшився обсяг транспортування блакитного палива до Європи, на сьогоднішній ранок добовий режим транспортування - 229 млн куб. м. Для порівняння: на аналогічну дату минулого року транзит становив 185 млн куб. м», - повідомив прес-секретар «Укртрансгазу» Максим Білявський.

За його словами, з 1 по 4 липня через українську ГТС до Європи надійшло 904 млн куб. м.

Читайте такожГолова "Нафтогазу": Україна спокійно обходиться без російського газу, як і минулого літаЯк повідомляв УНІАН, «Газпром» 3 липня подав заявку оператору газотранспортної системи України - держкомпанії «Укртрансгаз» на транспортування територією України для європейських споживачів 231 млн куб. м газу, що на 4% перевищує замовлений обсяг на 2 липня.

«Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром».

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовіча. Сторони мали закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також обговорити питання транзиту і обсягів закачування, однак запропоновані Росією умови були відхилені України.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на газ з РФ у третьому кварталі з урахуванням знижки становитиме 247,18 дол. за тисячу кубометрів. Таким чином, розмір знижки знижено до 13,92% з 30% від ціни, вирахуваної за формулою згідно з контрактом, і становив всього лише 39,97 дол. за тисячу кубометрів.