Нафта через Грецію вперше за майже три місяці коштує менше $59

Під час торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent із постачанням у серпні 2015 року вперше майже за три місяці опустилася нижче $59/барель, повідомляє РБК.

На мінімумі ціна знизилася до $58,79, що на $1,53, або на 2,53% нижче рівня закриття попередніх торгів і є найнижчим показником із 13 квітня 2015 року.

«Динаміка ринків найближчим часом буде задана підсумками грецького референдуму — близько 60% виборців відкинули пропозиції європейських кредиторів, що різко збільшує ризики катастрофічного сценарію розвитку грецької кризи, включаючи дефолт і вихід з Єврозони», — попереджає аналітик ІК «Велес Капітал» Василь Танурков. За його словами, підсумки грецького референдуму завдадуть удару і по ринках, що розвиваються, і сировинних ринках. «Одночасно з цим у фінальну стадію вступили переговори про іранську ядерну програму - уже сьогодні-завтра може бути досягнуто остаточної угоди, що відкриє дорогу подальшому зниженню котирувань нафти», — нагадує він.

Читайте такожРубль і російські індекси обвалилися на тлі ситуації з ГрецієюНа 12:30 мск барель Brent на ICE коштував $58,9, що на 2,35% нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

Ціна на нафту залишається орієнтиром для російського рубля, курс якого сьогодні знову пішов униз. На 12:30 мск вартість долара на Московській біржі становила 56,46 руб. євро — 62,404 руб.