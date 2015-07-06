"Газпром" несподівано заморозив розширення газопроводів для "Турецького потоку"

Про це повідомляє РБК з посиланням на лист члена правління «Газпрому» Сергія Прозорова на адресу трьох дочірніх підприємств компанії.

Мова йде про компанії «Газпром інвест», «Газпром центрремонт» і «Газпром комплектація». Прозоров просить їхніх директорів з 1 липня і «до особливого дозволу» призупинити інвестпроекти з розширення системи газопроводів «Південний коридор», яка була потрібна для того, щоб зв'язати морську і сухопутну частини трубопроводу «Південний потік». Минулого року на зміну «Південному потоку» прийшов «Турецький потік». Передбачалося, що «Південний коридор» буде добудовуватися для його потреб (частина маршруту та основні параметри обох «потоків» були однакові — чотири нитки трубопроводів сумарною потужністю 63 млрд куб. м газу в рік).

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Джерела агентства Bloomberg 30 червня повідомили про можливу затримку початку будівництва «Турецького потоку» — мінімум до жовтня 2015 року через торгівлю Москви й Анкари щодо ціни на російський газ. Угоду між турецькою Botas (покупець газу) і «Газпромом», а також відповідну міжурядову угоду двох країн повинні були підписати до кінця червня, однак цього не сталося. У травні глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв журналістам, що «Турецький потік» почне впроваджуватися вже в грудні 2016 року, а заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв обіцяв в червні, що газ новим газопроводом піде транзитом до Європи в 2020 році.

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Раніше передбачалося, що «Газпром» буде поставляти блакитне паливо європейцям на розподільчий хаб на турецько-грецькому кордоні. Проте минулого тижня Міллер повідомив журналістам, що монополія має різні варіанти з пункту здачі газу з «Турецького потоку», не тільки на кордоні з Грецією.

Вартість прокладання кілометра труби на сухопутних ділянках, за оцінкою співробітника однієї з компаній-підрядників «Газпрому» оцінюється в 150 млн руб., 80% цієї суми — виплати підряднику. Таким чином, втрати партнерів монополії щодо «Південного коридору», у разі якщо проект не буде поновлено, можуть становити майже 120 млрд руб.