Кабмін створює стабфонд на $1 мільярд для закупівлі газу

Україна у 2015 році створить стабілізаційний енергетичний фонд у розмірі 1 млрд дол. для закупівлі імпортного природного газу.

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 24 червня 2015 року.

«Створити у 2015 році стабілізаційний (резервний) енергетичний фонд у розмірі 1 млрд доларів США», - йдеться в документі.

Згідно з документом, формування стабілізаційного фонду здійснюється «Нафтогазом України» відповідно до договорів, укладених із зовнішніми кредиторами, під державні гарантії.

«Кошти стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду використовуються ВАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для закупівлі імпортного природного газу, послуг з приєднання і доступу до газотранспортних мереж, з транспортування та зберігання природного газу відповідно до договорів, укладених вказаним товариством з постачальниками таких товарів, робіт і послуг», - зазначається у постанові Кабміну.

Також наголошується, що природний газ, придбаний за рахунок коштів стабілізаційного енергетичного фонду, використовується «Нафтогазом» на підставі окремих рішень Кабінету Міністрів України та зберігається у підземних газових сховищах.

Крім цього вказується, що Міненерговугілля подає Мінфіну в установлений термін звіт про використання коштів стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Також Міненерговугілля здійснює контроль за цільовим використанням коштів фонду, закупівлею імпортного природного газу, фінансовим станом НАК "Нафтогаз України".

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Як повідомляв УНІАН, найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» не зможе своїми силами фінансувати закачування природного газу до підземних сховищ для проходження наступного опалювального сезону і гарантії безперебійного транзиту «блакитного палива» до ЄС.

Компанія протягом півроку веде переговори з європейськими партнерами про надання Україні кредиту обсягом близько 1,5 млрд євро на закупівлю і закачування природного газу, який потім буде використано для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав уряди країн "Великої сімки" допомогти Україні у досягненні остаточного рішення з питань поставок газу в Україну з Росії і транзиту російського палива через Україну до Євросоюзу.