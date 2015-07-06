Bloomberg: від повернення Ірану на нафтовий ринок найбільше постраждає Росія
Іран стане прямим конкурентом РФ в Європі, яка до застосування санкцій проти Тегерана була одним із головних збутових ринків для іранських структур
Росія втратить найбільше за всіх інших учасників нафтового ринку, якщо на нього повернеться Іран.
Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на Bloomberg.
На думку аналітиків і керівників компаній і банків, Іран стане прямим конкурентом РФ в Європі, яка до застосування санкцій проти Тегерана була одним з головних збутових ринків для іранських структур.
При цьому після того, як в 2012 році Євросоюз ввів ембарго на імпорт іранської нафти, Росія виграла найбільше. Експорт російської нафти на основні ринки Ірану в Азії і Європі збільшився в 2011-2014 роках більш ніж у два рази, на 420 тисяч барелів на добу.
Читайте такожНафта через Грецію вперше за майже три місяці коштує менше $59
Через санкції ЄС і США добовий нафтовидобуток в Ірані скоротився з 3,6 млн барелів у 2011 році до 2,6 млн барелів в 2014-му; експорт нафти з країни впав до 1 млн барелів на добу. В Ірані розраховують, що в разі зняття західних санкцій зможуть протягом півроку наростити експорт вуглеводнів в два рази.
Очікується, що протягом кількох днів у Відні може бути підписано угоду між Іраном і «шісткою» (п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина) щодо іранської ядерної програми. Про те, що попередньої угоди між сторонами було досягнуто, повідомлялося 4 липня.
На початку квітня учасники переговорів «шістки» щодо ядерної програми Ірану досягли угоди за ключовими параметрами. Тегеран, зокрема, погодився в найближчі 10 років призупинити дві третини своїх потужностей зі збагачення урану, вивезти за кордон більшу частину ядерного палива і скоротити кількість своїх центрифуг з 19 до 6 тисяч.