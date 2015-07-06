Bloomberg: від повернення Ірану на нафтовий ринок найбільше постраждає Росія

Росія втратить найбільше за всіх інших учасників нафтового ринку, якщо на нього повернеться Іран.

Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на Bloomberg.

На думку аналітиків і керівників компаній і банків, Іран стане прямим конкурентом РФ в Європі, яка до застосування санкцій проти Тегерана була одним з головних збутових ринків для іранських структур.

При цьому після того, як в 2012 році Євросоюз ввів ембарго на імпорт іранської нафти, Росія виграла найбільше. Експорт російської нафти на основні ринки Ірану в Азії і Європі збільшився в 2011-2014 роках більш ніж у два рази, на 420 тисяч барелів на добу.

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Через санкції ЄС і США добовий нафтовидобуток в Ірані скоротився з 3,6 млн барелів у 2011 році до 2,6 млн барелів в 2014-му; експорт нафти з країни впав до 1 млн барелів на добу. В Ірані розраховують, що в разі зняття західних санкцій зможуть протягом півроку наростити експорт вуглеводнів в два рази.

Очікується, що протягом кількох днів у Відні може бути підписано угоду між Іраном і «шісткою» (п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина) щодо іранської ядерної програми. Про те, що попередньої угоди між сторонами було досягнуто, повідомлялося 4 липня.

На початку квітня учасники переговорів «шістки» щодо ядерної програми Ірану досягли угоди за ключовими параметрами. Тегеран, зокрема, погодився в найближчі 10 років призупинити дві третини своїх потужностей зі збагачення урану, вивезти за кордон більшу частину ядерного палива і скоротити кількість своїх центрифуг з 19 до 6 тисяч.