"Газпром" ніяк не може придумати, як обійтися без України

В результаті потужності останнього, принаймні в осяжному майбутньому, зменшаться вдвічі — до 32 млрд кубометрів газу на рік, пише "Комерсант".

Альтернативою стане анонсоване нещодавно розширення газопроводу Nord Stream на Балтиці. Європейських партнерів "Газпрому" кругообіг його планів приводить у замішання, і вони вже не розуміють, на що орієнтуватися.

Ще три місяці тому джерела в "Газпромі" стверджували, що компанія як і раніше має намір побудувати "Південний коридор" в повному обсязі, незважаючи на невизначеність з тим, як цей газ буде доставлятися в Європу. Вчора в "Газпромі" відмовилися від коментарів.

Читайте такожГазова війна з Росією: час грає на користь УкраїниВ євразійській стратегії "Газпрому", яка передбачає постачання газу в Європу, так і в Китай, поки явно превалює європейський напрям. Принаймні, глава монополії Олексій Міллер вважає за доцільне зараз розповідати про плани нових трубопроводів в ЄС — "Турецький потік" і Nord Stream-2, які в перспективі повинні дозволити "Газпрому" відмовитися від транзиту через Україну. На східному напрямку у компанії плани давно визначені, але видимого просування немає.

Зупинка інвестицій в східну гілку "Південного коридору" означає, що "Газпром" вже не розраховує на те, що потужність "Турецького потоку" в осяжному майбутньому перевищить 32 млрд кубометрів газу в рік. На ділі пропускна здатність може бути і менше, якщо "Газпром" вирішить не збільшувати потужність компресорних станцій на західній нитці "Південного коридору" до проектного рівня.

Таким чином, стратегія "Газпрому" щодо відмови від українського транзитного маршруту (компанія не приховує, що мета "Турецького потоку" саме в цьому) знову кардинально змінилася. В середині червня монополія підписала з Shell, OMV і E. On меморандум про будівництво другої черги газопроводу Nord Stream через Балтійське море потужністю 55 млрд кубометрів на рік. Ця труба, будучи побудована, дозволить "Газпрому" обійтися на півдні тільки двома нитками "Турецького потоку", але досі про різке скорочення останнього мови не йшло.

Європейських партнерів така швидка зміна планів "Газпрому" приводить у замішання. "Спочатку "Газпром" каже, що поставить 47 млрд кубометрів на кордон Туреччини та Греції, потім заявляє ще один гігантський газопровідний проект на Балтиці, а тепер нібито скорочує інвестиції в турецький напрямок — як так можна вести справи," — дивується співрозмовник "Ъ" на європейському газовому ринку. "Газпром" скорочує інвестиції в проект, витрати на який постійно зростали, а впевненості в його повному завантаженні не було, зазначає Валерій Нестеров з Sberbank Investment Research. Але, з іншого боку, говорить він, "це рішення не тішить, бо означає, що допущені стратегічні прорахунки".