Ціни на нафту зростають після обвалу напередодні до двомісячного мінімуму

На світових торгах у вівторок, 7 липня, ціни на нафту ростуть після падіння напередодні на 8% - до двомісячного мінімуму, з 8 квітня, передаєReuters.

Так, з початку торгів вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,18% - до $57,21 за барель, нафти марки WTI на 0,95%, до $53,03 за барель.

Обвал на ринку нафти в понеділок, 6 липня, був спровокований побоюваннями за фондові ринки Китаю і очікуваннями надлишку пропозиції через угоду щодо ядерної програми Ірану, а також виходу Греції з єврозони.

Читайте такожBloomberg: від повернення Ірану на нафтовий ринок найбільше постраждає РосіяЕксперти прогнозують, що вартість нафти марки Brent найближчим часом не зможе піднятися вище позначки 70 доларів за барель, а до кінця 2016 року перенасиченість ринку складе приблизно 1 мільйон барелів на добу.