"Енергоатом" сподівається на швидке виконання "Авант-банк" рішення суду про повернення компанії 78 мільйонів

У повідомленні наголошується, що Київський апеляційний господарський суд 16 червня залишив без задоволення апеляційну скаргу «Авант-банку» на рішення Господарського суду міста Києва від 19 грудня 2014 року (№ 910/12066/14) про стягнення з банку 78 млн грн основного боргу і майже 12 млн грн штрафних санкцій, підтвердивши таким чином право ДП «НАЕК «Енергоатом» на їх отримання.

«У зв'язку з цим «Енергоатомом» отримано судовий наказ, який зараз пред'явлений до примусового виконання в департамент Міністерства юстиції України», - повідомили в держкомпанії.

При цьому прес-служба «Енергоатома» нагадує, що компанія намагається з червня 2014 року повернути з «Авант-банку» власні кошти в розмірі 78 млн грн, які були перераховані на виконання договору покритого акредитиву, термін дії якого закінчився в травні 2014 року.

Компанія звернулася до суду з позовом про стягнення з банку коштів за договором акредитиву та штрафних санкцій. Також за заявою «Енергоатома» для захисту інтересів держави у справу втрутилася Прокуратура Києва.

Водночас прес-служба зазначає, що банк безпідставно відмовляється повертати «Енергоатому» зазначені кошти.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.